Испанские СМИ выяснили, с кем Икер Касильяс изменял своей жене Саре Карбонеро

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Телеканал Telecinco назвал имя девушки, ставшей причиной разрыва пары, которую называли «самой красивой в Испании» — бывшего вратаря «Реала» Икера Касильяса и его жены Сары Карбонеро.
По информации СМИ, речь идет о 29-летней уроженке Болгарии Наде Александровой. О ней известно лишь, что она связана с автомобильным бизнесом.
На этой неделе также стало известно, что Касильяс вновь обратился к врачам из-за проблем с сердцем. В 2019 году футболист перенес инфаркт и был вынужден завершить спортивную карьеру.