Испанские футболисты пришли на помощь жителям заснеженного Мадрида

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Игроки молодёжной футбольной команды Juvenil B (ФК «Атлетико») продемонстрировали свои человеческие качества, неожиданно выйдя почти в полном составе на улицы Мадрида, чтобы помочь застрявшим в снегу автомобилистам.
В минувшие выходные испанская столица пережила настоящее стихийное бедствие: снежная буря «Филомена» буквально парализовала город, остановив работу аэропорта и вокзалов, заблокировав дороги. Тысячи автомобилистов застряли на полпути. Снегоуборочная техника не справлялась с таким обилием снега.
В эти нелёгкие для города дни молодые футболисты добровольно вышли из общежития и принялись выталкивать увязшие в сугробах машины. Одна из видеозаписей, сделанных на месте событий, попала в Сеть и быстро стала вирусной. Люди в комментариях благодарят спортсменов: «Мы гордимся нашими мальчиками из молодежной группы B, которые, вернувшись после тренировки в общежитие, начали помогать автомобилистам, пострадавшим от бури».
RT porfi, porque estos chavales del Atleti se han tirado horas empujando coches para sacarlos de la carretera y me gustaría que mi agradecimiento les llegase, nos han salvado a muchos💖🙏🏻 pic.twitter.com/mY3tKtj9Or— Ca♐️ (@CarmenRedonet) January 9, 2021
По словам очевидцев, футболисты на протяжении нескольких часов толкали машины выручив многих жителей Мадрида.