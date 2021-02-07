Испанские чиновники шокированы гонорарами Месси

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Министр культуры и спорта Испании Хосе Мануэль Урибес высказался о ситуации с утечкой информации по контракту 33-летнего капитана «Барселоны» Лионеля Месси.
«Сумма контракта Месси? Эти непомерные цифры шокируют. Зарплаты в мире футбола имеют давнюю историю, не только в Испании, но и во всём мире, но сейчас, в ситуации кризиса, когда людям приходится нелегко, они вызывают недоумение. Ограничение зарплат? Это зависит не от меня. Мы живём в капиталистическом, открытом, рыночном обществе», — заявил Урибес. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на BeSoccer.
Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако всё же решил остаться. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
Ранее стало известно, что за четыре года контракта с «Барселоной» Месси должен получить около 555 миллионов евро.