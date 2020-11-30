Испанская футболистка отказался почтить память Марадоны

Многие футбольные матчи в Испании начинались в эти дни с минуты молчания в память о Диего Марадоне, который скончался на прошлой неделе от сердечной недостаточности. Но даже эти вполне мирные акции не обошлись без скандалов.
Так, футболистка «Виахес Интерриас» (Витория) Паула Дапена демонстративно уселась на газон, когда вся команда выстроилась в ряд для минуты молчания. Позже она объяснила, что считает аргентинца «насильником и педофилом». И не собирается чтить его память, ведь «для его жертв не устраивали минуту молчания». Вероятно, свои выводы Дапена строила на фотографиях, попавших в Сеть пару лет назад. На них Марадона обнимает обнажённых юных девушек. Впрочем, футболистка признала спортивные заслуги Марадоны, но добавила, что они не отменяют необходимости оставаться человеком.
Нехорошо получилось и с Месси. Звезда «Барселоны», напротив, перестарался, выражая свою симпатию к умершему соотечественнику. После забитого гола в матче против «Осасуны» Месси продемонстрировал футболку клуба «Ньюэллс Оля Бойз» с номером 10, сняв при этом футболку «Барсы». Оба футболиста когда-то играли за этот клуб. За этот жест Мессии «Барселону» оштрафуют на 3 тысячи евро.
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