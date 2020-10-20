Испания пропустит Чемпионат Европы по спортивной и художественной гимнастике

Сборная Испании не выступит на чемпионатах Европы по спортивной и художественной гимнастике из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на сайте Федерации гимнастики Испании (RFEG).
Как отмечается в сообщении, на которое ссылается РИА Новости, приоритетом RFEG является обеспечение безопасности и здоровья всех членов национальных команд и их семей. "Поэтому RFEG будет следовать инструкциям органов здравоохранения и избегать поездок, которые не являются строго необходимыми", - говорится в сообщении.
RFEG отмечает, что надеется как можно скорее возобновить выступление национальных команд на международном уровне "в безопасных для всех условиях".Темы: Спорт