Испания больше не претендует на проведение зимней Олимпиады 2030 года

Национальный олимпийский комитет (НОК) Испании отказался от подачи заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года из-за разногласий между властями Арагона и Каталонии, сообщается на сайте организации.

Как сообщает РИА Новости, решение было единогласно принято на генеральной ассамблее НОК Испании. Отмечается, что стороны не смогли достигнуть соглашения о распределении спортивных мероприятий между регионами. НОК сообщил Международному олимпийскому комитету (МОК), что Испания планирует продолжить работать с комиссией по организации Игр с целью провести зимние Игры в стране позднее.

Ранее власти Каталонии объявили о подаче единоличной заявки на проведение зимних Олимпийских игр. В регионе заявляли, что совместная заявка с Арагоном "мертва" и провинция должна единолично бороться за проведение Игр-2030.

Столица зимних Олимпийских игр 2030 года будет объявлена на 140-й сессии МОК в индийском Мумбаи в 2023 году.

О желании провести Олимпиаду-2030 сообщили канадские Ванкувер и Уистлер, японский Саппоро и американский Солт-Лейк-Сити.