Иньеста вошёл в десятку самых высокооплачиваемых футболистов мира

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Журнал Forbes включил испанца Андреса Иньесту в десятку футболистов, которые больше всего заработают за сезон. Сейчас испанец играет за японский клуб «Виссел Кобе».
Иньеста расположился на седьмом месте рейтинга с доходом в 35 млн долларов. Из них зарплата составляет 31 млн. Остальные доходы в основном обеспечены рекламными контрактами, в частности, с компаниями Asics и Nissan. Кроме того, у Иньесты есть совместный бизнес с бывшим одноклубником Жераром Пике и собственная семейная компания Maresyterey, которая занимается недвижимостью, а также компания Mikakus, производящая обувь.
Иньеста — единственный испанец в рейтинге Forbes. Первые два места занимают португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси, которые за сезон заработают 125 и 110 млн долларов соответственно.