Игравшие в масках испанские гандболисты заболели коронавирусом

Даже строгие меры предосторожности не уберегли испанских гандболистов от коронавируса.
«Вчера утром уже получившие российские визы в Мадриде руководители и игроки клуба «Адемар» сдали тест на коронавирус в своём городе. Во второй половине дня выяснилось, что два теста оказались положительными, хотя и без симптомов», - сообщает пресс-служба российской команды «Чеховские медведи».
В провинции Кастилия-и-Леон действует строгий карантин уже десять дней. Выезд из города разрешается только в случаях особой необходимости, к которым относятся и официальные соревнования спортсменов, сдавших отрицательные тесты на Ковид-19. Как сообщил директор испанского клуба Пабло Кастро Альварес, санитарные власти провинции обязали всю команду остаться на самоизоляции в течение десяти дней.Темы: Спорт