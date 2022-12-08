Главный тренер сборной Испании по футболу покинул свой пост

Последние новости Испании на русском языке
Луис Энрике завершил работу на посту главного тренера сборной Испании по футболу после поражения в матче 1/8 финала чемпионата мира.
Во вторник на стадионе "Эдьюкейшн Сити" в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре испанцы проиграли сборной Марокко в серии пенальти. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались марокканцы - 3:0.
"RFEF искренне желает Луису Энрике и его команде удачи в их будущих профессиональных проектах. Тренер заслужил любовь и восхищение сотрудников сборной и всей федерации, которая всегда будет его домом", - говорится в сообщении Королевской испанской футбольной федерации.