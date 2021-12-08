Футбольные фанаты ворвались в комментаторскую кабину 

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В кабину к испанским комментаторам ворвались болельщики «Порту».
Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Marca, во время матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов между «Порту» и мадридским «Атлетико» произошел инцидент с участием испанских комментаторов.
Журналисты Хосе Санчес, Альваро Бенито и Густаво Лопес подверглись нападению четверых поклонников португальской команды. Неизвестные ворвались в их комментаторскую кабину во время игры.
В эфир попали слова комментаторов, которые пытались успокоить болельщиков, а также звали на помощь стюардов. Позже микрофоны отключили. Чем закончился инцидент — не уточняется.
Поединок прошел во вторник, 7 декабря, в Португалии и завершился со счетом 3:1 в пользу гостей. Победа позволила «Атлетико» завоевать путевку в плей-офф Лиги чемпионов. «Порту» выступит в Лиге Европы.