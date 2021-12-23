Футболиста Пике освободили от штрафа в 2,1 млн евро

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Испанский Верховный суд принял решение отменить штраф в размере 2,1 млн евро в отношении футболиста "Барселоны" Жерара Пике, наложенный казначейством, сообщает 20minutos.
Штраф был наложен за задолженность по уплате налогов в период с 2008 по 2010 год. Власти Испании подозревали спортсмена в заключении фиктивного контракта с компанией с целью сокращения налогов.
Суд постановил, что компания не была прикрытием, и освободил 34-летнего футболиста от уплаты штрафа.
Источник: РИА Новости