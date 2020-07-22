Футболиста Давида Вилью обвинили в сексуальных домогательствах

Бывший нападающий сборной Испании, чемпион мира и Европы Давид Вилья был обвинен в сексуальных домогательствах в период выступления за «Нью-Йорк Сити». Девушка под никнеймом Skyler B опубликовала обвинения в адрес форварда на своей странице в Twitter.

«Доказательства, с которыми я столкнулась во время работы в «Нью-Йорк Сити» были такими ужасными, что теперь даже мысль о профессиональном спорте меня пугает», — цитирует девушку «Спорт-Экспресс». «Мне противно находится на спортивной площадке. Я полностью изменила свою карьеру, потому что-то, с чем я столкнулась, полностью разрушило все мои мечты. Я думала, что получила шанс всей жизни, когда меня приняли на стажировку. В итоге я получила Давида Вилью, который трогал меня каждый чертов день, а мои боссы считали это очень смешным. Женщины, которые достаточно храбры, чтобы громко заявить о подобных историях — мои герои», - написала она.

«Я гарантирую: если кто-то назовет мое имя Давиду Вилье, то он даже не вспомнит меня. Он никогда не называл меня по имени. Дни, когда он не лапал меня и не домогался до меня вербально, были редкостью, но за все время он даже не попытался запомнить мое имя», - утверждает она.