Футболист Серхио Рамос заболел коронавирусом

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Тест на коронавирусную инфекцию футболиста мадридского "Реала" Серхио Рамоса дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.
"Наш игрок Серхио Рамос сдал тест на коронавирус, результат которого дал положительный результат", - говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.
Рамосу 35 лет, в нынешнем сезоне защитник провел 20 матчей, забив четыре мяча и отдав одну голевую передачу. Испанец выступает за "Реал" с 2005 года. В составе мадридской команды он стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем кубка и четырехкратным обладателем суперкубка страны, четырежды выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а также три раза побеждал в Суперкубке УЕФА.