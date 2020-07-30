Футболист Хави вылечился от коронавируса

Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Испании по футболу Хави, возглавляющий катарский клуб "Аль-Садд", вернулся к работе с командой после того, как перенес коронавирус.
Как отмечается на сайте "Аль-Садда", на который ссылается РИА Новости, Хави провел командную тренировку в среду после того, как вылечился от COVID-19.
"Большое спасибо за все сообщения, которые я получил в эти дни. Я хочу поделиться с вами тем, что я выздоровел и вернулся домой к своей семье и работе с командой", - написал 40-летний Хави на своей странице в Instagram.
В субботу Хави сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус, но отметил, что чувствует себя хорошо.
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