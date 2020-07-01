ФК «Сельта» продлил аренду Смолов

Испанский футбольный клуб "Сельта" продлил арендные соглашения с пятью футболистами, в том числе Федором Смоловым. Россиянин остаётся до фактического окончания сезона. Об этом говорится в сообщении на сайте клуба.
Изначально контракты с игроками были рассчитаны до 30 июня, однако из-за пандемии коронавируса, прервавшей сезон, оставшаяся часть чемпионата была сдвинута по срокам. Соглашения пришлось продлить на 19 дней: 19 июля пройдут матчи последнего тура чемпионата Испании.
Смолов, принадлежащий московскому "Локомотиву", выступает в "Сельте" с февраля нынешнего года. Ему удалось провести два гола – по одному "Реалу" и "Барселоне".
В настоящее время "Сельта" занимает 17-е место среди 20 клубов Примеры - главного дивизиона испанского футбола, отмечает «Интерфакс».Темы: Спорт Русская Испания