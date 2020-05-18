ФК «Сельта» не стал штрафовать Смолова за нарушение самоизоляции

Испанский футбольный клуб «Сельта» решил не штрафовать нападающего Федора Смолова, который в апреле нарушил режим самоизоляции и покинул расположение команды, вернувшись в Россию.
«Смолова не оштрафовали», — сообщил агент игрока Герман Ткаченко РБК. Ранее газета Mundo Deportivo написала со ссылкой на радиостанцию Galega, что другой легионер «Сельты», датчанин Пионе Систо, также возвращавшийся на родину во время вызванной пандемией паузы в Ла Лиге, получил штраф в €60 тыс. Как уточнялось в публикации, это самый большой штраф в истории клуба. Сейчас руководство «Сельты» рассматривает возможности продажи нарушившего режим полузащитника.
В Испанию Смолов вернулся 5 мая и уже начал тренироваться с «Сельтой». В интервью телеканалу TV Galicia форвард сообщил, что хотел бы остаться в команде на следующий сезон.Темы: Спорт