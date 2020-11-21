Фанаты «Барсы» напали на машину Гризманна из-за Месси

Болельщики «Барселоны» напали на автомобиль французского нападающего каталонской команды Антуана Гризманна, сообщает El Golazo de Gol в Twitter.
Перед матчем десятого тура чемпионата Испании против «Атлетико» группа фанатов каталонского клуба атаковала машину форварда. По информации источника, болельщики требовали, что Гризманн проявлял больше уважения к капитану команды Лионелю Месси.
Стоит отметить, что такое поведение было вызвано словами агента французского игрока, который заявил, что проблемы Гризманна в «Барселоне» связаны с Месси, который не терпит рядом с собой конкурентов.
Источник: Газета.ruТемы: Спорт Месси