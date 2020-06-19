Экс-тренер «Барсы» уходит из футбола: у него обнаружена неизлечимая болезнь

У 53-летнего Унсуэ диагностирован боковой амиотрофический склероз (БАС) — неизлечимое заболевание центральной нервной системы, которое приводит к параличу и атрофии мышц.
Чтобы поддержать футболиста, в четверг «Реал» вынес на матч с «Валенсией» футболку в честь бывшего тренера «Барселоны». «Унсуэ, мы с тобой», было написано на футболке, которую держали в руках капитаны команд Серхио Рамос и Дани Парехо.
По статистике на сто тысяч человек БАС обнаруживается у трех-пяти. В прошлом году от этой же болезни умер футболист Фернандо Риксен. Обычно врачи не обнадеживают прогнозом продолжительности жизни тех, кому поставлен этот страшный диагноз. Сообщается, что в случае Унсуэ речь может идти о четырех годах.
Унсуэ отдал футболу 35 лет жизни. В качестве вратаря он играл за «Севилью», «Барселону», «Осасуну» и «Тенерифе», а после завершения карьеры игрока работал тренером в «Барселоне», «Сельте» и «Жироне».Темы: Спорт