CМИ: похоже, Месси определился со своим будущим

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Жоан Лапорта выиграл президентские выборы в «Барселоне» на обещании сохранить Месси. Согласно инсайду TV3, по итогам встречи Лапорты и отца Месси обе стороны остались довольны. Похоже, Лео остается в Каталонии на несколько лет, затем отправится доигрывать в США, оставаясь при этом амбассадором «Барсы» в Америке. Зарплата аргентинца, скорее всего, уменьшится. Потом Месси вернется в Барселону на одну из руководящих должностей в клубе.
По информации крупных испанских медиа (TV3, Mundo Deportivo, Marca и AS), Лапорта провел первую встречу с Хорхе Месси – отцом и агентом Лео. И у президента «Барсы» есть предложение, которое должно устроить аргентинца. Лапорта попросил Месси снисходительно отнестись к тяжелому финансовому положению клуба – «Барселона» больше не может платить Лео 138 млн евро в год. Скорее всего, Лео придется согласиться на двукратное понижение зарплаты – именно такие цифры приводят Marca и Mundo Deportivo. AS говорит просто о снижении зарплаты.
Взамен президент, согласно инсайдам, предложил следующее: Месси остается в «Барсе» еще на два года, а потом улетит доигрывать в США (Лео намекал на подобное развитие карьеры в прошлом году). Но контракт с каталонским клубом не закончится, только изменится: аргентинец будет амбассадором «Барселоны» в Америке. Когда Лео закончит карьеру, сможет вернуться в «Барсу» и получить должность в руководстве клуба. Фактически ему предлагают получить меньше сейчас, чтобы платить больше потом – это выгодно и игроку, и самой «Барсе».
Подробно о будущем Месси пишет Sports.ru.