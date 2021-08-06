Болельщики собрались у стадиона в Барселоне после ухода Месси

Последние новости Испании на русском языке
Болельщики испанской "Барселоны" собрались у домашней арены команды "Камп Ноу" после того, как было объявлено об уходе Лионеля Месси из футбольного клуба.
Фотографии расстроенных фанатов, которые приехали к стадиону, опубликованы в социальных сетях, передаёт РИА Новости.
В четверг "Барселона" объявила, что шестикратный обладатель "Золотого мяча" Месси не подпишет новый контракт с клубом. Контракт 34-летнего аргентинца с "сине-гранатовыми" истек 30 июня.
Месси дебютировал в составе первой команды "Барселоны" в 2004 году и с тех пор неизменно выступал за "сине-гранатовых". Вместе с клубом аргентинец выиграл десять раз чемпионат Испании и семь раз – Кубок Испании, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.