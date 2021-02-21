21-летняя девушка пересекла Атлантику на вёсельной лодке

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Британка Жасмин Хэррисон стало самой юной женщиной, которая в одиночку смогла пересечь Атлантический океан на вёсельной лодке. Девушка стартовала на острове Гомера (Испания) в декабре и через 70 дней причалила на карибском острове Антигуа.
Жасмин — профессиональная пловчиха, работает инструктором. Физическая подготовка у неё отменная, но в путешествии всё равно не обошлось без инцидентов. Так, лодку один раз перевернула волна, а затем девушка повредила плечо и последние дни плавания ей пришлось бороться с сильной болью. Её первыми словами, когда она ступила на землю, были: «Еда, пожалуйста, дайте мне поесть».
Во время плавания Жасмин поддерживала связь с родственниками с помощью спутникового телефона. С мамой разговаривала каждый день.
Жасмин вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая женщина, переплывшая Атлантику на гребной лодке.