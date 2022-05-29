«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов

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Испанский футбольный клуб "Реал" обыграл английский "Ливерпуль" со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов и в 14-й раз в истории выиграл турнир.
Встреча прошла на стадионе "Стад де Франс" в Париже. Встреча началась с опозданием в 37 минут из-за проблем с безопасностью. Полиция применила слезоточивый газ против болельщиков, пытавшихся попасть на стадион.
Единственный гол забил нападающий "Реала" Винисиус (59-я минута).
Нападающий "Реала" Карим Бензема стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов с 15 голами.