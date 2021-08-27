Житель Самары через Интернет наладил поставки наркотиков из Испании

Последние новости Испании на русском языке
Сотрудники таможни задержали 20-летнего жителя Самары, подозреваемого в контрабанде наркотиков и психотропных веществ из Испании.
Мероприятия проводились сотрудниками Самарской таможни совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и Приволжской оперативной таможни. «Молодой человек заказывал через интернет-магазин из Испании наркотические средства и психотропные вещества. Для конспирации посылки оформлялись на подставных людей, которые получали товар и передавали молодому человеку», - говорится в сообщении Самарской таможни.
Всего за период с апреля по июль 2021 года правоохранительные органы отследили и изъяли 7 посылок с наркотиками и психотропными веществами. Согласно экспертизе в посылках выявлены наркотики: кодеин, оксикодон, дигидрокодеин, а также марихуана общим весом более 5 кг. В одном из почтовых отправлений обнаружены таблетки, содержащие психотропное вещество алпразолам общим весом 646,93 гр.
В отношении молодого человека возбуждено два уголовных дела по ч.3 и ч.4 ст.229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ в крупном и особо крупном размерах). Материалы переданы в следственное управление Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.