Зачем испанские наркоторговцы отправляют в Москву сладости?

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В Москве задержан мужчина, который за биткоины купил в Испании наркотики и психотропное вещество.
"Сотрудники Московской таможни выявили контрабандный канал поставок в столичный регион психотропных веществ в международных почтовых отправлениях. Преступники оплачивали заказ через биткойн-кошелек. В посылке из Испании вместе со сладостями таможенники обнаружили 352 таблетки наркотика кодеина и психотропного вещества алпразолам общей массой около 100 граммов», - сообщили ТАСС в пресс-службе Московской таможни..
Получатель поставки в Москве, гражданин России, задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Таможенники отметили, что изъятые вещества предназначались для продажи в местах досуга молодежи.