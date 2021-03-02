За год Россия экспортировала в Испанию сельхозпродукцию на 100 млн долларов

В 2020 году Россия экспортировала в Испанию 465 тыс. тонн продукции АПК на сумму 102 млн долларов, на 78% больше чем в 2019-м.

Как сообщили The DairyNews в пресс-службе ФГБУ «Агроэкспорт», как и в 2019, в прошлом году крупнейшую позицию в структуре продаж занимал свекловичный жом. За год его отгрузки выросли на 91% до 190 тыс. тонн стоимостью 30 млн долларов (+98%), благодаря чему Испания вошла в топ-3 покупателей российского жома после Латвии и Нидерландов.

Европейские страны, в том числе Испания, – основной рынок сбыта свекловичного жома для российских производителей, рассказал «Агроэкспорту» заместитель гендиректора «Продимекса» Вадим Ерыженский. Холдинг весь жом, получаемый при переработке сахарной свеклы, гранулирует и продает. «Раньше это был отход сахарного производства, который утилизировался в ямах, а сейчас – хорошая экспортная позиция. Ввиду ограниченности спроса на внутреннем рынке продукт активно поставляется в страны Евросоюза, где животноводы привыкли использовать высокобелковые корма, к числу которых относится сухой гранулированный жом. Кроме того, европейский рынок находится в географической близости, а логистические затраты – важная составляющая в цене данного продукта», – пояснил Ерыженский.

Поставки из России в Испанию зернобобовых культур в минувшем году выросли в 4 раза до 83 тыс. тонн на 18 млн долларов. Кроме того, Королевство заняло второе место по ввозу из России мелассы: за 2020 год ее отгружено 114 тыс. тонн (+33% к уровню 2019) на 13 млн долларов (+53%). Экспорт подсолнечного и рапсового шрота увеличился на 79% до 30 тыс. тонн в физическом выражении и на 82% до 5,7 млн долларов в денежном.

Российский экспорт рыбы и морепродуктов в Испанию в физическом выражении снизился на 7,1% до 6,6 тыс. тонн, однако в денежном – вырос на 11% до 14 млн долларов.

Испания — один из ведущих производителей сельскохозяйственной продукции Евросоюза. По данным Eurostat, в 2019 году на Королевство приходилось 12% объема аграрного производства ЕС — четвертое место после Франции, Германии и Италии. Испания – крупнейший в ЕС производитель свежих овощей (15 млн тонн в 2019), цитрусовых (6 млн тонн), оливок (6 млн тонн), баранины (121 тыс. тонн). Кроме того, в 2019 году в стране произведено 4,6 млн тонн свинины, 1,7 млн тонн мяса птицы, 695 тыс. тонн говядины и 8,6 млн тонн молока.

Испания экспортирует свинину, цитрусовые, оливковое масло, вино и целый ряд других товаров. По данным ITC Trade Map, в 2020 году экспорт продовольственных товаров страны составил 63 млрд долларов.

Одновременно государство ввезло из-за рубежа продукции АПК товаров на 42 млрд долларов, основными позициями импорта стали моллюски, кукуруза, пальмовое масло, сигареты и сигары, соевые бобы, свежая и охлажденная рыба, ракообразные. Крупнейшими поставщиками аграрной продукции в Испанию в прошлом году являлись Франция с долей 13%, Германия (8,6%), Нидерланды (7,2%), Португалия (6,2%) и Бразилия (4,7%).

По оценке Федерального центра «Агроэкспорт», с учетом наблюдаемых тенденций импорта Испании, а также спроса на продукты российского происхождения потенциал увеличения поставок из России в Испанию составляет 200-300 млн долларов. В частности, экспорт может быть увеличен по таким категориям, как сушеные зернобобовые, мороженая рыба и рыбное филе, шрот и жмыхи, остатки от производства крахмала и свеклосахарного производства. Также в качестве перспективной продукции, с точки зрения экспортного потенциала, можно рассматривать поставки подсолнечного и рапсового масел.