Вывозной рейс доставил в Москву 100 россиян из Аликанте

Рейс авиакомпании «Сибирь» (S7) вернул в Москву 100 граждан России.
Самолёт вылетел из Аликанте 24 июля, сообщили в посольстве РФ в Испании. Это был очередной вывозной рейс, возвращающий на родину заставших за границей соотечественников.
Из-за COVID-19 и карантина многие соотечественники застряли за границей. Чтобы вернуть их домой были организованы специальные вывозные авиарейсы. Тысячи людей потеряли деньги из-за отмены рейсов в связи с коронавирусом. Вернуть деньги за билеты проблематично. Например, в России авиакомпаниям разрешили выдавать ваучеры вместо наличных. Но в некоторых случаях удаётся добиться компенсации.Темы: Русская Испания Аликанте