Вступила в должность новый советник по туризму посольства Испании в Москве

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Мария Белен Гонсалес дель Валь Субиратс вступила в должность советника по туризму посольства Испании в Москве. Об этом говорится в сообщении отдела по туризму. Полномочия предыдущего советника Антонио де ла Морена истекли.
У нового руководителя отдела по туризму более чем двадцатилетний опыт работы в сфере международного продвижения Испании как туристического направления. Белен Гонсалес дель Валь Субиратс работала в Центральном офисе Института туризма Испании (Turespaña) в Мадриде, а также и в офисах за рубежом. Она руководила офисами в Норвегии, Бразилии и на западном побережье США.
«В задачи работы входит оценка изменений и мониторинг ситуации туристического сектора на рынках, вызванных пандемией, с целью восстановить имидж направления, сформировать доверие к безопасному путешествию в стране и увеличить спрос на предложения турпродукта, а также внести вклад в восстановление лидирующих позиций Испании как туристического направления на международной арене», - говорится в сообщении посольства.