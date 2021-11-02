Восстановлено авиасообщение между Испанией и Грузией

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Международный аэропорт Кутаиси принял первый за полтора года самолет из Барселоны.
Авиасообщение между двумя городами было прервано весной 2020 года из-за пандемии коронавируса. Рейсы будут выполняться раз в неделю венгерской низкобюджетной авиакомпанией Wizz Air, сообщает «Sutnik Грузия».
По данным Объединения аэропортов Грузии, только дважды вакцинированные лица могут поехать в Испанию с целью туризма. На границе необходимо будет предъявить документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации любым препаратом, которым прививают в Грузии.
За 48 часов до вылета в Испанию необходимо заполнить регистрационную форму на сайте www.spth.gob.es/create и предъявить на границе полученный QR-код.