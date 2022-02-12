Во время пандемии россияне стали чаще обращаться в посольство в Испании

В период пандемии коронавируса число обращений граждан России в посольство в Мадриде увеличилось. Об этом рассказал посол Юрий Корчагин в интервью агентству РИА Новости.

«Но не лишне напомнить, что в первую волну ковида мы плотно занимались эвакуацией наших граждан из Испании, помогли вернуться на Родину 3500 человек, было организовано 25 авиарейсов. Это самое большое число в Европе», - отметил посол.

«Приведу другой пример. Мы применяем такой ресурс, как выездное консульское обслуживание. Часто к нам поступают обращения от росграждан, которые в силу возраста, материального положения, работы, личных обстоятельств не могут доехать до Мадрида или Барселоны. Временное прекращение выездного консульского обслуживания из-за пандемии привело к тому, что накопилось большое количество нуждающихся в консульской помощи. Мы помогаем всем, но электронная очередь не уменьшилась, консульство иногда работает на разрыв», - добавил он.

Источник: РИА Новости