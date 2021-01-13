Власти Испании выпустили из тюрьмы экс-главу калининградского «Водоканала» 

Бывший директор муниципального предприятия «Водоканал» администрации Калининграда Александр Иващенко освобожден из тюрьмы испанского города Адехе на острове Тенерифе, где он находился после задержания 22 декабря 2020 года.
Судебное определение об освобождении Иващенко приняла Палата по уголовным делам Центрального административного суда Мадрида после уведомления из информационной системы Интерпола, в соответствии с которым российские власти больше не намерены добиваться экстрадиции Александра Иващенко. Копия судебного определения от 5 января 2021 года находится в распоряжении редакции RUGRAD.EU.
«С учетом полученного сообщения, Европейской конвенции о выдаче, Закона о пассивной экстрадиции от 21 марта 1985 года и Уголовно-процессуального закона необходимо изменить тюремную ситуацию, согласованную приказом от 17.12.2020, и вместо этого согласиться на освобождение без каких-либо мер предосторожности, поскольку запрошенная российскими властями экстрадиция была прекращена», — говорится в судебном определении.
Александр Иващенко находился в международном розыске с января 2019 года. Он подозревался в хищении чужого имущества, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), и злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, экс-директор «Водоканала» тратил деньги предприятия на оказание услуг, которые должны были оказывать непосредственно сотрудники муниципального предприятия, входившие в штат юридической службы предприятия. Руководство предприятия не скрывало, что привлекает юристов, чтобы представлять свои интересы в сложных судебных процессах, как, например, в многолетней тяжбе с Росприроднадзором. «Водоканал» добивался корректировки платы за негативное воздействие на окружающую среду на сумму свыше 1,2 млрд руб.
В феврале 2019 года в отношении Иващенко была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента пересечения государственной границы Российской Федерации в случае экстрадиции или фактического задержания на территории РФ.
«Новый Калининград» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета сообщает, что дело в отношении Александра Иващенко не закрыто, а вопросами экстрадиции относятся к сфере полномочий генпрокуратуры.