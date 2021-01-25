Власти Испании прокомментировали протесты в России 

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Правительство Испании прокомментировало массовые акции в поддержку политика Алексея Навального, которые прошли в минувшие выходные в разных городах России.
«Испания с тревогой наблюдает за ситуацией в России и глубоко сожалеет о чрезмерном использовании силы и задержаниях граждан, которые участвовали в протестах в поддержку Алексея Навального. И призывает к соблюдению его прав и немедленному освобождению», - говорится в сообщении, опубликованном 24 января в официальном аккаунте МИД Испании в Twitter.
Ранее власти Испании уже высказывались на эту тему. Так, председатель правительства Педро Санчес, выступая на Конференции послов в Мадриде, выразил «сожаление» в связи с арестом Навального. А представитель испанского политика и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля рассказал, что в понедельник Совет Евросоюза по иностранным делам обсудит возможность ввести против России санкции в связи с арестом Навального.