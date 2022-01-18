Власти Испании призывают к деэскалации ситуации на украинской границе

Последние новости Испании на русском языке
Правительство Испании призывает к деэскалации ситуации на украинской границе. Об этом заявил в понедельник премьер-министр королевства Педро Санчес на совместной пресс-конференции в Мадриде с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Как сообщает ТАСС, глава правительства Испании озвучил "призыв к деэскалации". "Думаю, что со стороны России очень важна деэскалация ситуации на границе с Украиной", - утверждал Санчес. По его мнению, важно "признать все форумы диалога, которые сейчас открыты, чтобы достичь цели деэскалации ситуации и не столкнуться с потенциально рискованной ситуацией".