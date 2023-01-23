Визовые центры трёх стран не пустили россиянку к жениху в Испанию

В феврале она планировала провести время в Барселоне вместе с женихом. Заняться документами решила в конце октября, так как итальянская виза уже истекала.

Сначала отказали итальянцы. Их не утроила справка из банка. Потом девушка получила отказ от греков. Хотя ранее ей трижды выдавали визу в Грецию. Тогда она собрала документы в визовый центр Испании. Выкупленная бронь отеля, билеты, банковская справка с остатком 700 тыс. рублей, медстраховка и письмо от жениха, который гарантировал полную финподдержку. И снова отказ. С формулировкой «необоснованные цели поездки и сомнения в достоверности документов».

В итоге туристка подала апелляцию на решение испанского консульства. А свидание пришлось перенести в Стамбул.

При этом издание TourDom, которое сообщает об этой истории, утверждает, что это единичный случай, и в консульствах европейских стран россияне продолжают получать разрешения на въезд в ЕС, в том числе мультивизы.