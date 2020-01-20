В Валенсии задержана пара, которая за 100 евро регистрировала у себя дома русских и украинцев

Национальная полиция задержала в Валенсии мужчину и женщину, которые навязывали русским и украинцам регистрацию по месту жительства. За эту услугу пара требовала 100 евро. Задержанным предъявлено обвинение в нарушении прав иностранных граждан и Закона об иностранцах.
Как сообщает ABC со ссылкой на Национальную полицию, расследование началось в декабре после жалобы, поступившей от иностранного гражданина. Он заявил, что у него вымогали 50 евро за предоставление регистрации. Между тем, как отмечает издание, мужчина уже заплатил ранее эквивалентную сумму за эту услугу, чтобы ходатайствовать о предоставлении убежища.
Правоохранительные органы выяснили, что клиентов в основном подыскивала женщина через социальные сети, общаясь с ними на русском языке. А мужчина занимался их оформлением. Жильё же принадлежит родственнику задержанных. На момент расследования в нём были зарегистрированы 11 иностранцев. Все они засчитывали на предоставление убежища в Испании.Темы: Русская Испания Валенсия