В Валенсии столкнулись с наплывом украинских и русских школьников

Власти Валенсии сообщают, что местные школы столкнулись с небывалым приростом учеников из Украины и России.

И если к наплыву украинских школьников в регионе были готовы, то массовое прибытие детей и подростков из РФ удивило чиновников из департамента образования, пишет La Vanguardia.

С февраля 2022 года в школы Аликанте, Валенсии и Кастельона пришли 6555 русских учеников и 13400 украинских. Издание подчёркивает, что украинские и русские дети отлично ладят друг с другом.

А власти Валенсии пытаются решить проблему с нехваткой кадров и финансирования.