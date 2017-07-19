В Валенсии при пожаре погибла 32-летняя россиянка

Останки, найденные после пожара в доме №29 по улице Маркес-де-Санете в Валенсии, принадлежат 32-летней россиянке, сообщают информационные агентства Испании. Соответствующие сведения были обнародованы представителем правительства Испании в регионе Хуаном Карлосом Морагесом.
Инцидент произошел в минувшее воскресенье в одном из домов Валенсии. Ликвидировав возгорание, пожарные обнаружили в квартире останки погибшей женщины. Морагес уточнил, что они принадлежат 32-летней гражданке РФ. Более подробные сведения будут получены после вскрытия. Полиция рассматривает все возможные версии случившегося. На вопрос о том, были ли на теле женщины следы насилия, ответят результаты вскрытия. «Труп нашли в комнате, где возникло возгорание. Причину смерти покажет аутопсия. Расследование еще ведется, поэтому мы должны быть осмотрительны», - заключил Морагес.Темы: Русская Испания Валенсия Происшествия