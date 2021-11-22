В Торревьехе спасатели вытащили из воды россиянина

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Спасатели, сотрудники Гражданской гвардии и полиции Торревьехи с трудом вытащили из воды мужчину, который плавал среди скал. Как сообщает издание Informacion, спасённый оказался россиянином.
По словам очевидцев, мужчина провёл в воде около 40 минут. Он не мог выбраться на сушу из-за сильных волн и скал, но при этом на помощь не звал. Спасателей вызвали случайные свидетели. Россиянин не реагировал на призывы и не пытался самостоятельно выплыть. Тогда в воду зашел сотрудник Гражданской гвардии и вытащил мужчину. На нём были ушибы и ссадины. Чтобы поднять его с камней на берег пришлось задействовать лестницу и носилки.