В США вынесли приговор арестованному в Испании россиянину

Программист из России Станислав Лисов может выйти на свободу через несколько месяцев. Американский суд приговорил программиста из России Станислава Лисова к четырем годам лишения свободы,
Как передает корреспондент РИА Новости, Лисов окажется на свободе через несколько месяцев, поскольку суд США учел уже отбытый им срок.
Листва задержали в январе 2017 года в Барселоне. В феврале этого года Лисов в суде Нью-Йорка сознался в краже денег со счетов в американских банках с помощью "трояна" NeverQuest.Темы: Русская Испания