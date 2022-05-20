В Россию из Испании вернулись картины Малевича, Кандинского и Шагала

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Более 300 экспонатов Русского музея прибыли в Россию из испанского филиала в Малаге, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.
"Это 314 произведений, которые ранее выставлялись в филиале музея в испанской Малаге. Среди них – произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства Казимира Малевича, Василия Кандинского, Марка Шагала и других авторов", - говорится в сообщении.
Выставки стартовали в Испании в апреле и октябре прошлого года.
"Все экспонаты доставлены в фонды Русского музея в Санкт-Петербурге", - добавили в пресс-службе.
Источник: РИА Новости