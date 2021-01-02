В Россию из Испании прилетели 42 тысячи цыплят

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В новогоднюю ночь в Тюмень из Мадрида прилетели 42 тысячи только появившихся на свет цыплят.
Как сообщает портал park72.ru, на земле суточных цыплят встречала целая бригада из должностных лиц Тюменской таможни, сотрудников Россельхознадзора и работников крупной птицефабрики Тюменской области.
«Показатель термометра на улице опустился на 30 градусов ниже нуля. Поэтому автомобиль, грузовые отсеки которого оснащены специальной системой подогрева, подъехал на лётное поле прямо к трапу самолёта. В кратчайшие сроки нами был осуществлён таможенный контроль рейса. Все малыши успешно завершили своё путешествие», - рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Рощино Андрей Беньковский.
Цыплят в Тюмень из-за рубежа завозят несколько раз в год. Из них выращивают «родителей», которые производят яйца. В дальнейшем из яиц при инкубации получают промышленное стадо. В минувшем году Тюменские таможенники оформили три партии с суточными цыплятами.