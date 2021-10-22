В России начался суд над скрывавшимся в Испании застройщиком

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Суд в Ярославле начал рассматривать уголовное дело в отношении гендиректора строительной фирмы, который присвоил более миллиарда рублей, полученных от участников долевого строительства, сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
"Сегодня в Кировском районном суде Ярославля началось рассмотрение уголовного дела по обвинению Алексея Лагунина (ООО "Мариан Строй") в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 145.1 УК РФ (Невыплата заработной платы) и частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - сообщила Козлова, отметив, что подсудимый вину не признаёт.
Лагунин скрывался от следствия, в октябре прошлого года экстрадирован из Испании.
По данным Генпрокуратуры РФ, сумма задолженности по заработной плате составляет более 1,5 миллиона рублей.
"Ему инкриминируется… также мошенничество в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения. Речь о хищении имущества граждан и юридических лиц, заключивших договоры участия и уступки прав в долевом строительстве квартир. Материальный ущерб, причиненный действиями фигуранта, превысил миллиард рублей", - заявил официальный представитель ГП Андрей Иванов. Его видеокомментарий журналистам предоставили в Ярославской областной прокуратуре.
Источник: РИА Новости