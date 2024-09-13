В подвале коммерческого помещения в Валенсии ищут останки украинки

В полиции полагают, что женщину могли убить и спрятать тело в подвале коммерческого помещения в районе Кампанар. Как пишет издание Levante, поиски там проводятся с подачи мужа пропавшей Натальи. Он не задержан, но неоднократно допрошен.

На месте работают полицейские, специальное подразделение технической поддержки и натренированные собаки, привезённые из Мадрида. Поисковой группе приходится срывать весь пол и бетон и в корзинах переносить обломки в строительный контейнер.

Об исчезновении Натальи было объявлено 25 апреля. Заявление подал её супруг, уточняет издание 20 minutos.