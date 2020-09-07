В Петербурге впервые оштрафовали вернувшегося из Испании россиянина из-за теста на «ковид»

В Петербурге назначен первый штраф за сокрытие результата теста на COVID-19 после возвращения из-за границы. Как сообщили в городском управлении Роспотребнадзора, гражданин прилетел в Россию самолетом и должен был в течение трех дней разместить на портале госуслуг информацию о результатах анализа, однако не сделал этого. Теперь ему придется заплатить 15 тыс. рублей.
В объединенной пресс-службе судов Петербурга уточнили, что мужчина вернулся из Испании вместе с пятью детьми, передает "Росбалт".
В Роспотребнадзоре также добавили, что всего с 2 августа 2020 года составлен 101 протокол на лиц, не прошедших обследование или не разместивших в трехдневный срок сведения о лабораторных исследованих на COVID-19 методом ПЦР.
Материалы переданы на рассмотрение в судебные органы.Темы: Русская Испания