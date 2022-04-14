В отели испанской сети RIU перестали заселять россиян

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Отели сети RIU перестают работать с российским рынком. С 13 апреля и до дальнейшего уведомления новые бронирования приниматься не будут. Сообщение с таким содержанием 12 марта получили в компании ПАКС.
Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), представители RIU Hotels & Resorts заверили специалистов ПАКС в том, что гости, имеющие на руках ваучеры RUI, смогут беспрепятственно провести запланированный в отелях сети отдых. Однако новые бронирования от россиян пока подтверждаться не будут.
Международная сеть уже закрыла доступ к своему сайту из России в связи с прекращением приема бронирований.
Забронировать тур невозможно, как туроператорам, так и самостоятельным туристам. Закрыта и бонусная программа.
Между тем официального сообщения от RIU Hotels & Resorts пока не поступало.
Туроператоры говорят, что есть альтернативы отказавшимся от российского рынка отелям, но все же известие очень печальное. Ведь, отели RIU пользовались популярностью у россиян. Они занимали лидирующие позиции в предпочтениях российских туристов в Мексике, Доминикане, пользовались спросом отели сети в на Мальдивах, Шри-Ланке.