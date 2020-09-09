В Новосибирск из Аликанте привезли частицу мощей Николая Чудотворца

В храм во имя святого апостола Андрея Первозванного в Новосибирске передана частица мощей святителя Николая Чудотворца. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в паблике Новосибирской метрополии в социальной сети VK.
Святыня передана в дар храму руководителем иконописной мастерской «Венец» Натальей Николаевной Изаак. В Новосибирск частица мощей святителя прибыла из православного храма Сербского патриархата святых Андрея (апостола Андрея Первозванного) и Николая (Николая Чудотворца) в Аликанте.
«Принесение святыни такой значимости – многознаменательный день в жизни прихода, ведь присутствие частицы святых мощей в храме всегда воспринимается верующим сердцем, как непосредственное соприсутствие с нами самого святого. С благоговением принимая частицу мощей святителя Николая мы веруем, что обретаем еще одного небесного покровителя, заступника и молитвенника о душах наших. Для многих собравшихся в храм людей столь радостное событие, как встреча великой святыни, стало настоящим чудом – праздником молитвенного общения с Чудотворцем», - говорится в сообщении.
Частица мощей Николая Чудотворца будет находиться в его иконе, размещенной справа от иконы небесного покровителя храма – апостола Андрея Первозванного.Темы: Русская Испания Аликанте