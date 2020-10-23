В Москву из Барселоны экстрадировали двоих россиян

В Россию из Барселоны доставили двоих обвиняемых в совершении преступлений в сфере строительства многоквартирных домов на территории двух субъектов страны.
"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России в Москву из Барселоны доставлены двое обвиняемых, которые были объявлены в розыск по каналам Интерпола", - сообщила в четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Её слова приводит «Интерфакс».
По словам официального представителя ведомства, среди экстрадированных – Владимир Дрокин, омский бизнесмен, разыскиваемый с 2011 года. По версии следствия, в период с 2005 по 2009 год для строительства многоквартирных домов он привлек денежные средства граждан и юридических лиц в сумме свыше 600 млн рублей, которые в дальнейшем похитил и растратил.
Против Дрокина в 2010 году возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Кроме того, в течение последующих двух лет он стал фигурантом трех уголовных дел по другим преступлениям в сфере экономики, подчеркнула Волк.
"Еще один экстрадированный россиянин – Алексей Лагунин, который находился в розыске по обвинению в мошенничестве и неисполнении обязанностей налогового агента", - сказала она.
Как сообщили журналу «Компания» источники в МВД, против Лагунина в России возбуждены два уголовных дела по части 2 ст. 199.1 (неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере) и части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Самолет с застройщиком прилетит в Россию вечером 22 октября.
В ведомстве отметили, что Лагунина обвиняют в неуплате налогов на сумму более 15 миллионов рублей и обмане 150 дольщиков. Его строительная фирма в 2014–2015 годах привлекла деньги клиентов для строительства многоэтажного жилого дома на Балтийской улице в Ярославле. ООО «Мариан Строй» строительство не завершила, а Лагунин сбежал из страны. Полиция объявила о вознаграждении в миллион рублей за информацию о директоре застройщика.
Он был объявлен в розыск осенью 2016 года. Тогда же приставы арестовали фундамент многоэтажки на улице Пионерской в Ярославле за долги застройщика. Дом на Балтийской улице был достроен только в 2017 году. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявлял, что строительство завершила компания «Мега Строй».Темы: Русская Испания Барселона