В московском «Манеже» пройдёт грандиозная выставка Дали

В Москве готовятся к большой выставке Сальвадора Дали. Она откроется 28 января в «Манеже». Посетить её можно будет до 25 марта 2020 года.
Организаторы не исключают, что будет побит рекорд по числу посетителей. Прошедшая в прошлом году здесь же выставка мексиканских художников Фриды Кало и Диего Риверы собрала 400 тыс. посетителей. «Мы планируем повторить наш успех», - заявил руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский журналистам.
Чиновник уверен, что творчество Дали вызовет не меньший интерес у московской публики. По его словам, для города это очень важная выставка.
Посол Испании в РФ подтверждает интерес россиян к каталонскому художнику. Он напомнил, что по своей многочисленности туристы из России занимают второе место среди всех посетителей музея Дали в Фигерасе.Темы: Русская Испания Культура