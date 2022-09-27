В МИД уточнили, каких россиян рады видеть в Испании

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Страны Евросоюза не собираются прекращать выдавать визы россиянам, которые разделяют европейские ценности, заявил министр иностранных дел Испании Мануэль Альбарес в интервью агентству Europa Press.
"Мы приняли решение не закрывать полностью выдачу виз. Те, кто говорят на нашем языке, те, кто стремятся к нам, и все те, кто разделяют наши ценности, должны иметь место среди нас", — сказал он.
По словам Альбареса, этот вопрос стал причиной долгих дебатов на неформальном заседании Совета министров иностранных дел Евросоюза.