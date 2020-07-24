В мэрии Барселоны спрогнозировали открытие границ для россиян

Барселона рассчитывает возобновить прием туристов из России осенью текущего года. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил советник по туризму и творческим промыслам мэрии каталонской столицы Шавьер Марсе.

"Сейчас в Барселоне нет российских туристов, - уточнил он. - Я надеюсь, что с сентября-октября начнет нормализоваться [ситуация] с туристическим транзитом, если, конечно, не случится крупной повторной вспышки в октябре во всей Европе". "Думаю, что с сентября-октября начнем нормализовать присутствие туристов из стран, которые не входят в ЕС, в том числе россиян", - подчеркнул Марсе. Он также назвал российский рынок стратегическим для Барселоны.

По его словам, туристы из РФ, посещающие каталонскую столицу, занимают третье место (после США и Китая) по показателю "расходов на одного посетителя". "Российский турист в Барселоне - это турист с высокой покупательской способностью", - уточнил Марсе. Он сказал, что за последние два месяца в Барселоне не было зафиксировано ни одного случая коронавируса среди туристов.

"Невозможно подсчитать [убытки для туристического сектора города из-за пандемии]. Думаю, не стоит спекулировать с цифрами, - уточнил Марсе. - Туризм представляет примерно 12,5% экономики Барселоны". Марсе объяснил, что сейчас лишь 40% отелей в городе вновь возобновили работу. "Еще 15 дней назад казалось, что Барселона постепенно начала восстанавливать туризм, а теперь снова начался процесс торможения, - поделился он. - Мы не знаем, что произойдет через 15 дней".