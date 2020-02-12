В Марбелье пройдёт выставка русской литературы — учебной и художественной

19-20 февраля в Марбелье (Испания) во Дворце Конгрессов (Марбелья-Малага, calle José Meliá, 2) состоятся информационно-презентационные мероприятий по продвижению в иностранных государствах российских изданий, учебников и учебных пособий, научно-популярных книг и журналов по русскому языку, литературе, культуре, истории России, а также художественной литературы российских авторов. Об этом говорится в пресс-релизе Института проблем образовательной политики «Эврика».
Что будет происходить?
В ходе мероприятий в постоянно действующем режиме будут организованы встречи с авторами учебников и учебных пособий и авторами произведений современной российской литературы, проведены семинары и мастер-классы по использованию учебной литературы в образовательном процессе, предусмотрена презентация учебников и учебных пособий, научно-популярных книг и журналов по русскому языку, литературе, культуре, истории России, художественной литературы российских авторов. запланированы тематические круглые столы, интересные лекции, презентации новинок, автограф-сессии с русскими писателями.
Во время экспозиции, которая будет включать более 500 книг, учебников, научно-популярных книг и журналов по русскому языку, литературе, культуре, истории России, художественной литературы российских авторов, участники смогут ознакомиться с книгами ведущих российских издательств: «Наука», «Просвещение», «Русский язык. Курсы», «БИЛИНГВА» и другие. Детскую литературу представят издательства «КомпасГид», «БИНОМ ДЕТСТВА».
Учебную литературу и учебные пособия презентуют издательства: «БИНОМ: Лаборатория знаний», «Русский язык. Курсы», «Издательский дом «Питер»», «Русское слово – учебник».
Кто будет выступать?
Программа проведения информационно-презентационных мероприятий обеспечивает возможность активной проектно-экспертной деятельности участников и включает в себя организацию экспозиции российской литературы, в том числе в рамках участия в международных книжных выставках, организуемых в странах проведения мероприятий и сопровождающую деловую программу:
– три встречи с авторами учебников и учебных пособий и авторами произведений современной российской литературы;
– семинары и мастер-классы по использованию учебной литературы в образовательном процессе;
– онлайн-мероприятия (с использованием сети Интернет), сопровождающие офлайн (без использования сети Интернет) мероприятия с презентацией книг, учебников и учебно-методических пособий в онлайн-формате.
На мероприятие приглашаются иностранные учащиеся и преподаватели организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным программам полностью или частично на русском языке (русских школ), соотечественники, проживающие за рубежом, переводчики, представители СМИ и заинтересованные иностранные граждане, в том числе из числа слушателей курсов русского языка при представительствах Россотрудничества.
Цель мероприятий: поддержка и продвижение русского языка и образования на русском языке в школах иностранных государств за счет массового использования учебников, учебных пособий, научно-популярных книг и журналов, художественной литературы российских авторов и доступа к электронным библиотекам российских литературных изданий и ресурсам по русскому языку, литературе, культуре, истории России
Задачи мероприятий:
а) предоставление русским школам за рубежом доступа к российским образовательным технологиям, методам обучения и воспитания;
б) презентация современных учебно-методических комплексов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного и общего образования и с учетом соответствующих образовательных программ;
в) организацию использования российских цифровых образовательных ресурсов;
г) содействие в разработке международных общеобразовательных программ с использованием полилингвального подхода на национальных, включая русский, языках.
Предполагаемое количество очных участников – 100 человек.Темы: Русская Испания Марбелья Культура