В Марбелье пройдёт выставка русской литературы — учебной и художественной

19-20 февраля в Марбелье (Испания) во Дворце Конгрессов (Марбелья-Малага, calle José Meliá, 2) состоятся информационно-презентационные мероприятий по продвижению в иностранных государствах российских изданий, учебников и учебных пособий, научно-популярных книг и журналов по русскому языку, литературе, культуре, истории России, а также художественной литературы российских авторов. Об этом говорится в пресс-релизе Института проблем образовательной политики «Эврика».

Что будет происходить?

В ходе мероприятий в постоянно действующем режиме будут организованы встречи с авторами учебников и учебных пособий и авторами произведений современной российской литературы, проведены семинары и мастер-классы по использованию учебной литературы в образовательном процессе, предусмотрена презентация учебников и учебных пособий, научно-популярных книг и журналов по русскому языку, литературе, культуре, истории России, художественной литературы российских авторов. запланированы тематические круглые столы, интересные лекции, презентации новинок, автограф-сессии с русскими писателями.

Во время экспозиции, которая будет включать более 500 книг, учебников, научно-популярных книг и журналов по русскому языку, литературе, культуре, истории России, художественной литературы российских авторов, участники смогут ознакомиться с книгами ведущих российских издательств: «Наука», «Просвещение», «Русский язык. Курсы», «БИЛИНГВА» и другие. Детскую литературу представят издательства «КомпасГид», «БИНОМ ДЕТСТВА».

Учебную литературу и учебные пособия презентуют издательства: «БИНОМ: Лаборатория знаний», «Русский язык. Курсы», «Издательский дом «Питер»», «Русское слово – учебник».

Кто будет выступать?

Борис Житлевский, начальник отдела по развитию инновационной деятельности и проектов издательства «Русское слово» .

Наталья Эйхвальд, исполнительный директор «КомпасГид», литературный критик, журналист.

Олег Гончаров, художник-иллюстратор детских книжек «Пряник и Вареник. Друзья навек», «Пряник и Вареник. Страшные звуки» и др.

Евгений Крайзель, театральный режиссер, руководитель театра «ЭТТИ ДЕТИ».

Светлана Ремизова, генеральный директор издательства «Русский язык. Курсы», к. фил. н. Сфера профессиональных интересов – издание современных учебных пособий по русскому языку.

Наталья Шадрина, заместитель директора АНО «Институт проблем образовательной политики «Эврика», сфера профессиональных интересов – обучение русскому языку в полилингвальной среде. Автор публикаций, соавтор полилингвальной дошкольной образовательной программы «Эврика»

Вадим Левин, известный детский писатель, соавтор современного «Букваря» (система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова) и учебников по русскому языку.

Тамара Михеева, писательница, лауреат национальной премии «Заветная мечта» и конкурса художественных произведений для подростков имени Сергея Михалкова.

Евгений Крашенинников, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии развития факультета социальной психологии МГППУ.

Программа проведения информационно-презентационных мероприятий обеспечивает возможность активной проектно-экспертной деятельности участников и включает в себя организацию экспозиции российской литературы, в том числе в рамках участия в международных книжных выставках, организуемых в странах проведения мероприятий и сопровождающую деловую программу:

– три встречи с авторами учебников и учебных пособий и авторами произведений современной российской литературы;

– семинары и мастер-классы по использованию учебной литературы в образовательном процессе;

– онлайн-мероприятия (с использованием сети Интернет), сопровождающие офлайн (без использования сети Интернет) мероприятия с презентацией книг, учебников и учебно-методических пособий в онлайн-формате.

На мероприятие приглашаются иностранные учащиеся и преподаватели организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным программам полностью или частично на русском языке (русских школ), соотечественники, проживающие за рубежом, переводчики, представители СМИ и заинтересованные иностранные граждане, в том числе из числа слушателей курсов русского языка при представительствах Россотрудничества.

Цель мероприятий: поддержка и продвижение русского языка и образования на русском языке в школах иностранных государств за счет массового использования учебников, учебных пособий, научно-популярных книг и журналов, художественной литературы российских авторов и доступа к электронным библиотекам российских литературных изданий и ресурсам по русскому языку, литературе, культуре, истории России

Задачи мероприятий:

а) предоставление русским школам за рубежом доступа к российским образовательным технологиям, методам обучения и воспитания;

б) презентация современных учебно-методических комплексов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного и общего образования и с учетом соответствующих образовательных программ;

в) организацию использования российских цифровых образовательных ресурсов;

г) содействие в разработке международных общеобразовательных программ с использованием полилингвального подхода на национальных, включая русский, языках.

Предполагаемое количество очных участников – 100 человек.